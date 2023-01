Alex olsa Arda’yı oynatırdı!

İşler çıkmaza girdiğinde birkurtarıcının peşine düşülür. Fenerbahçe, Dünya Kupasıöncesinde her maç bir-iki oyuncusunu parlatıyordu.Tüm takım performans krizi içinde. Arda Güler'inekstra yeteneklerini görenler de sahada istiyor onu.Sanıyorum Jesus bunun farkında.Daha önce "Ocak'tan sonra Arda ilk 11'in parçasıolur" dedim. Sistem ile çözemiyorsanız, yetenekile farklılaşırsınız.Hiçbir futbolcu tek başına herşeyi yüzde 100 değiştiremez ama fark yaratabilir. Ardada böyle bir oyuncu.Süre aldığı bölümlerdebunu her seferinde tekrar ettiği için doğal olaraktaraftar da onu daha fazla sahada görmek istiyor.F.Bahçe'nin elinde ciddi bir kadro derinliği olduğunugörüyoruz. Jesus, her şeye rağmen kadroyu oldukçaiyi kullandı ama futbolun ruhunda var;Bunlar son derece doğal. Bu yaşanantartışmalar, F.Bahçe'nin şampiyonluk dışındakiherhangi bir derecede ne kadar derin bir noktaya gideceğininde göstergesi.Arda Güler, bugün Barcelona'nın oyuncusu olsa Xavi onu ilk 11'de oynatır. Arda'nın mükemmel bir oyun görüşü var. Top tekniği çok yüksek ve arkadaşlarına müthiş paslar atıyor, sürekli koşu halinde olduğu için kolay tutulamıyor.Alex, Arda'yla oynasaydı Jorge Jesus'a, "Bu oyuncuyu ilk 11'e koy hocam" derdi. Nedense Jesus, bu cesareti gösteremiyor.Ali Koç, Aziz Yıldırım'a seçim öncesi şöyle yüklenmişti: "100 milyonlarca Euro harcadın ama ortada başarı yok. Herkes suçlu, bir tek başkan suçsuz. Rakiplerle kavga edip kendi ayağımıza sıkıyoruz, nefret dilini kullanıyoruz. Biz göreve geldiğimizde saygı gösteren ve saygı gören bir kulüp olacağız." Sayın Ali Koç, başkan olduktan sonra Aziz Yıldırım'ı suçladığı konuların hepsini kendisi uygulamaya başladı. İlk günden itibaren 'TFF değişmeli', 'söylemlerinden vazgeçmedi ve kavga etmekten bıkmadı. Sayın Koç'un baş başa bir yemek yemek varken TV'de düello daveti, G.Saray Başkanı Özbek'i sahanın dışına çekmek amaçlıydı. Başkan Özbek, Başkan Koç'un psikolojik tuzağına düşmedi. Ve Başkan Özbek kibar bir dille,sloganını ön plana çıkarıp saha içinde kalacaklarını vurgulayıp Başkan Koç'un öfke diline ortak olmadı. Mevlana'nın şu sözünü Sayın Başkan Ali Koç'a hatırlatmak isterim:Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek ve Galatasaray yöneticilerinin federasyon, hakemler ve pozisyonlarla ilgiliDursun Özbek ise bu çağrıya "Sahada kalın" diye cevap verdi. Halbu ki Ali Koç, bu tartışmayı sahada kalmak için istiyordu.Ve Ümraniye maçı sonrası da ciddi bir sosyal medya karartması yapıldı. Özbek açıklamasıyla artık kendisini bağladı. Kalan maçlardan sonra açıklamalar sahada kalacak mı göreceğiz.Olayı monologdan karşılıklı tartışmaya geçirme isteği çok önemli. Bu açıdan yapılan çağrıyı ben olumlu buluyorum. Bir diğer önemli tarafı da maçlardan sonra tek başına çıkıp daha kontrolsüzce konuşabilen sorumluların yan yana geldiklerinde daha normal ve olağan üsluplarla konuşabildiklerini görmek olacaktır. Taraftarların da bu tür görüntülere ihtiyacı var. Herkesin derdini anlatırken karşısındakine belli saygı çerçevesi içinde konuşabileceğinin görülmesi gerginliği düşürecektir. Böyle bir karşılıklı tartışma tabii ki futbolumuzdaki sorunları bitirmez ama en azından camialar problemleri birinci ağızdan karşısındaki muhataplarına anlatabilme düzeyine gelirler. Fakat bu konuşulanların gerçekleşmesi de çok mümkün gibi görünmüyor. Futbol iklimimiz bu tür atmosferlerden beslenmeye devam ediyor. Burada takım isimleri ve konuşanlar farklı olsa da, şekil ve söylemlerde birçok ortak yön bulunuyor. Ama bu ortak nokta maalesef futbolumuz adına çok sağlıklı görüntüler vermiyor.G.Saray BaşkanıDursun Özbek, İcardi'nin bonservisinialmak için çaba sarf ediyor.Falcao ve Diagne'ye ödenen paralara bakılırsahele hele Yusuf gibi henüz rüştünüispat etmemiş bir oyuncuya 6 milyonEuro bonservis veriliyorsa İcardi gibibir golcüye 10 milyon Euro'luk bonservisödemek pahalı olmaz. İcardi sadecegol atan bir yıldız değil; oyun aklı mükemmelolan, iki ayağını da aynı güzelliktekullanan, kafa vuruşları tartışılmayanve gerektiğinde arkadaşlarınapaslarıyla asist yapabilenbir sanatçı.Müthişbir gol atıp maçın kilidini açtı.Gerçekten de çok usta,farklı bir santrfor.Okan Burukiçin çok önemli bir silah. Böylebir oyuncunun bonservisini almakönemli ama maliyetler de çok yüksek.Ancak ben İcardi'den Galatasaray'da devametmek istediğine yönelik bir açıklamagörmedim.Türkiye ligi için muazzambir oyuncu. Türkiye'deki kulüplerinbütçeleri bu tür oyuncuları alabilmekiçin yeterli değil. Ancak kiralık olarakkadroya dahil edilebiliyorlar.Oynadıkları bu kısa dönemleriçinde ağızda bıraktıkları tat dabütün camiaları etkileyebilir vesürekli olmaları temenni ediliyorama futbolumuzun geldiğinoktada bunun gerçekleşmeside oldukça zor.Kazanılan 4 maçmuazzam derecede önemliydi. Bir beraberlikbile Beşiktaş'ta çok ciddi sarsıntılarortaya çıkartabilirdi. Kupanın dadışında kalmasıyla şu anda tek hedef,lig olarak devam ediyor. Bu kadar puanfarkı varken işi kolay değil. Ama futbolmucizeler oyunu.Beşiktaş'ın çokiyi bir kadrosu var. Ghezzal dönerse Beşiktaş'ıngücü yüzde 30 artar. Şenol hocanınElneny gibi orta alanda bir oyuncuyaihtiyacı var. Aboubakar'ın katılmasıgol yollarını zenginleştirecektir. ÖzellikleN'Koudou-Aboubakar birlikteliğiBeşiktaş'ın rakip kalede çokpozisyon bulmasını sağlar.G.Sarayve F.Bahçe de bıçak sırtındakazanıyor. Dolayısıile herşey olabilir.Eksik Antalyamaçı oynandıktansonra Şenol hocada önünü daha net görecek.Ancak ikinci yarılardahâlâ problemleri var. Tempoolarak ciddi geriye düşüyorlar.Onlara da kazanmak iyigeliyor, güvenleri artıyor.Yusuf aynanın karşısına geçip şapkasını önüne koyup, "Ben bu muyum?" diye sormalı. Mükemmel bir sol ayağa sahip olan, oyuna akıl katan, yaratıcı özelliklere sahip Yusuf, eğer geldiği günden beri istenen seviyede değilse bunun sorumlusu tamamen kendisidir. Lille'deki Yusuf, Trabzonspor'da aynı kalitede oynarsa kupada ve ligde Trabzonspor başarılı olur.Büyük takımlar için olmazsa olmaz olan şampiyonluk yarışından kopmadan devam edebilmeleri. Çünkü buradan koptukları anda bütün kimyalar bozuluyor. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu, kadrosunda ciddi bir değişim yaşadı ama her şeye rağmen ligde yine bir yerde tutunabildi. Buradan daha yukarıya hareketlenebilmesi için sorumluluk alabilecek daha çok oyunculara ihtiyacı var. Altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı da son haftalarda bu bayrağı almış durumda. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. Konu, son haftalarda yaptığında değil sezon başından beri yapamadıklarındaydı. Şimdi bunları ortaya koymuş olması, hem kendisini hem de Trabzonspor'u tekrar büyütüyor.