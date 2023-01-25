Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankara Keçiörengücü takım kaptanı Aykut Çeviker'in Süper Lig'e inancı tam
Giriş Tarihi: 25.1.2023 11:43

Ankara Keçiörengücü takım kaptanı Aykut Çeviker'in Süper Lig'e inancı tam

AA
Ankara Keçiörengücü takım kaptanı Aykut Çeviker’in Süper Lig’e inancı tam

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Çeviker, Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Bizim en büyük avantajımız bence şu; çoğu arkadaşımızın hala çok büyük hayalleri var." dedi.

Takım kaptanı Aykut Çeviker, yaptığı açıklamada, gençlerden kurulu bir takım olduklarını için şanslı olduklarını söyledi.

İlk yarı iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini anlatan Aykut, "Gençlerden kurulu bir takımız. İlk yarı iyi bir hava yakaladık ve iyi bir konuma geldik. Bizim en büyük avantajımızı bence şu; çoğu arkadaşımızın hala çok büyük hayalleri var. O doğrultuda adım atıyoruz. Biz de takımın ağabeyleri olarak hem saha içinde hem dışında destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"FORMDA OLDUĞUM SÜRECE FUTBOLA DEVAM EDECEĞİM"
Aykut Çeviker, daha önce Süper Lig'de oynadığını hatırlatarak, tekrar çıkmaları durumunda bu heyecanı genç futbolcularla yeniden yaşayacakları aktardı.

Futbola Gençlerbirliği'nde başladığını anımsatan Aykut, şunları kaydetti:

"Daha sonra Kastamonuspor, Hacettepe, Bucaspor, Balıkesir ve uzun yıllar Akhisarspor'da oynadım. Tuzlaspor'da oynarken buraya Ankara Keçiörengücü'ne geldim. 15 yıl aradan sonra Ankara'ya dönmüş oldum. Ben Ankaralıyım zaten, ailem de burada. O açıdan mutluyum. Olgun bir yaştayız ama gidebildiğim kadar futbola devam edeceğim. Daha önce Süper Lig'de oynadım. 4 büyüklerde oynamak, orada oynamış biri olarak şu an çok gerçekçi olmaz. Hedefim daha çok genç kardeşlerimle Süper Lig'e çıkmak ve orada tutunmak."

"TARAFTARIMIZI İÇ SAHA MAÇLARIMIZA, TRİBÜNLERE BEKLİYORUZ"
Keçiören ilçesinin Ankara ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkati çeken Aykut, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Taraftarlara çağrıda bulunan tecrübeli oyuncu, "Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. En azından iç saha maçlarında rakiplerimizin deplasmana geldiğini onlara hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısında kulübün teknik direktör değişikliğine gittiğini aktaran Aykut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taner Taşkın hocadan sonra Ahmet Cingöz hoca ile devam ediyoruz. Ahmet hoca kulüpte daha önce görev yaptığı için bildiğimiz biri. O açıdan rahatız. Yolu bahtı açık olsun. İlk deneyimi onun da. İnşallah daha çok maç kazanıp onun da adına güzel işler çıkarırız. Özetle ilk yarı yakaladığımız havayı devam ettirmek istiyoruz. Umarım ikinci yarıda da aynı şekilde devam ederiz. Ligde ne kadar yukarda kalırsak, Ankara Keçiörengücü'nün ne kadar adı duyulursa biz o kadar mutlu oluruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 20 maçta 36 puan alan Ankara Keçiörengücü, 3'üncü sırada yer alıyor. Ankara temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Pazar günü Altay'ı konuk edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
Kılıçdaroğlu'na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma
Aday olması artık zor
Kaftancıoğlu da kavgaya daldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Keçiörengücü takım kaptanı Aykut Çeviker'in Süper Lig'e inancı tam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA