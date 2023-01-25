Bu maçlar nefes keser

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final heyecanı öncesinde kura çekimi yapıldı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan törende çeyrek ve yarı final maçlarının da yol haritası çizildi. 28 Şubat, 1-2 Mart tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finaldeki ilk karşılaşmalartarihlerinde, rövanşları iseoynanacak.: Biz ev sahibi, favori olsak da genç ve dinamik bir takım olan Kayserispor ile karşılaşacağız. Tehlikeli bir rakip. Onları çok ciddiye alacağız.F.Bahçe büyük bir camia, eşleşmekten memnunuz. Geçen yıl biz kazanmıştık. Her iki camiaya da yakışır bir maç olsun.Zor bir rakip ama evimizde oynamak avantaj. Taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz.İnşallah güzelatmosferde güzel bir maç olur.Sivasspor ile eşleştik ve çok mutluyuz. İyi ilişkilerimiz olan bir takım.Herkese başarılar.Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde fair-play vurgusu yaptı. Kupanın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Büyükekşi şunları söyledi: "Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Bu heyecanın canlı olarak ilk maçtan son karşılaşmaya kadar tüm Türkiye'ye ulaşmasını sağlayan yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya da şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyundan ve yöneticilerden şunu istirham ediyorum;Bu uygulama başlıyor, hakem konuşmasınlar."Türkiye Kupası'nda G.Saray ile eşleşen Medipol Başakşehir, rakibine sosyal medyadan mesaj verdi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçı sarıkırmızılılar 7-0 gibi tarihi bir farkla kazanırken kupadaki randevu öncesinde Başakşehir cephesi, iki kişinin gergin bakışlarını gösteren bir paylaşım yaptı.