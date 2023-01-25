Galatasaray’da sürpriz transfer hamlesi! Cenk Özkaçar...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, takıma verilen iki günlük izni fırsat bilip İspanya'ya gitti ve Valencia'nın Almeria ile 2-2 berabere kaldığı maçı yerinde izledi. Sarı-kırmızılı kulübün stoper adayları arasında yer alan 22 yaşındaki Cenk Özkaçar, Valencia formasıyla 90 dakika sahada kaldı. Bonservisi Lyon'da olan Cenk dışında Alanyaspor'dan Furkan Bayır da yakından takip ediliyor. 22 yaşındaki Furkan bu sezon 20 maçta görev yaptı.Yaş: 22 - Boy: 1.90 - Mevki: Stoper Kulüp: Valencia (Kiralık) Kontrat: 30 Haziran 2025 Piyasa değeri: 1.8 milyon Euro