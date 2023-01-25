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Giriş Tarihi: 25.1.2023 09:23 Son Güncelleme: 25.1.2023 09:49

Galatasaray'da sürpriz transfer hamlesi! Cenk Özkaçar...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da sürpriz transfer hamlesi! Cenk Özkaçar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Futbol Direktör Cenk Ergün, takıma verilen iki günlük arayı fırsat bilip İspanya'ya gitti.İspanya'da Valencia forması giyen Cenk Özkaçar'ı yakından takip eden Ergün oyuncunun transferi için yönetime bilgiler sundu.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, takıma verilen iki günlük izni fırsat bilip İspanya'ya gitti ve Valencia'nın Almeria ile 2-2 berabere kaldığı maçı yerinde izledi. Sarı-kırmızılı kulübün stoper adayları arasında yer alan 22 yaşındaki Cenk Özkaçar, Valencia formasıyla 90 dakika sahada kaldı. Bonservisi Lyon'da olan Cenk dışında Alanyaspor'dan Furkan Bayır da yakından takip ediliyor. 22 yaşındaki Furkan bu sezon 20 maçta görev yaptı.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
Yaş: 22 - Boy: 1.90 - Mevki: Stoper Kulüp: Valencia (Kiralık) Kontrat: 30 Haziran 2025 Piyasa değeri: 1.8 milyon Euro

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Galatasaray'da sürpriz transfer hamlesi! Cenk Özkaçar...
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