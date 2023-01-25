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Giriş Tarihi: 25.1.2023 09:03

Lazio zirve yolundaki rakiplerinden Milan'ı farklı yendi

AA
Lazio zirve yolundaki rakiplerinden Milan’ı farklı yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Lazio, konuk ettiği Milan’ı 4-0 yendi.

Serie A'da zirveye oynayan iki takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Lazio'nun Milan'ı 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Sergej Milinkovic-savic, 38. dakikada Mattia Zaccagni, 67. dakikada Luis Alberto ve 75. dakikada Felipe Anderson attı.

Rakibi farklı yenen Lazio, puanını 37 yaptı ve gol averajıyla puan tablosunda 3. sıraya çıktı.

Milan ise başkent deplasmanından puansız dönerek, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Ligde bu sezon 3. yenilgisini Lazio karşısında alan kırmızı-siyahlı takım 38 puanla 2. sırada kaldı.

Bu sonucun ardından 50 puanlı lider Napoli, en yakın takipçisi Milan'ın 12 puan önünde ligin ilk yarısını lider tamamladı.

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Lazio zirve yolundaki rakiplerinden Milan'ı farklı yendi
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