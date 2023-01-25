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Giriş Tarihi: 25.1.2023 13:46

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

AA
Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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