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Giriş Tarihi: 26.1.2023 10:07

Ballou Tabla, Manisa FK'da

İHA
Ballou Tabla, Manisa FK’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Fildişi Sahili asıllı Kanadalı hücum oyuncusu Ballou Tabla’yı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, Fildişi Sahili asıllı Kanadalı hücum oyuncusu Ballou Tabla ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

İmza törenine Manisa FK Genel Koordinatörü Hüseyin Hasacar katıldı. Törende konuşan yeni transfer Ballou Tabla, "Öncelikle hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Beni çok isteyen bir takıma elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. En kısa sürede takımıma adapte olup hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim" dedi.

Ballou Tabla'nın hücum hattında takıma güç katacağını ifade eden Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, "Ara transfer döneminin ilk imzasını Junior Fernandes ile atmıştık. İkinci imzamızı da genç ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu olan Ballou Tabla ile atıyoruz. Hücum hattında takımımıza çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem Tabla'ya hem de Manisa Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Ballou Tabla, Manisa FK'da
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