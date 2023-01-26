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Giriş Tarihi: 26.1.2023 11:39

Fenerbahçe'nin idmanında Emre Mor’a sürpriz! Kasımpaşa hazırlıkları...

DHA
Fenerbahçe’nin idmanında Emre Mor’a sürpriz! Kasımpaşa hazırlıkları...

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, antrenmanda Emre Mor'a sürpriz yapıldı. Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşları tarafından köpek hediye etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan King, Osayi-Samuel ve Pedro, idmanda yer almadı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

EMRE MOR'A SÜRPRİZ
Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı. Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti. Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.

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Fenerbahçe'nin idmanında Emre Mor’a sürpriz! Kasımpaşa hazırlıkları...
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