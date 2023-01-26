Galatasaray'ın genç yıldızı için çarpıcı sözler! "Messi olacaktı..."

Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un kiralık teklifini kabul etmedi.

MESSİ BENZETMELERİ YAPILDI

Sezon başında Galatasaray'a 6 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu için Messi benzetmeleri yapıldı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen oyuncu kadroda oynama fırsatı bulamazken, bu sezon sadece 6 maçta görev aldı.