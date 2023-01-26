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Giriş Tarihi: 26.1.2023 09:40 Son Güncelleme: 26.1.2023 09:49

Galatasaray'ın genç yıldızı için çarpıcı sözler! "Messi olacaktı..."

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’ın genç yıldızı için çarpıcı sözler! Messi olacaktı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya Barcelona'dan kadrosuna kattığı Yusuf Demir, büyük umutlarla transfer edilmişti. Sarı Kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu henüz kendisini gösteremezken, Lig ve kupa olmak üzere toplam 6 maça çıktı.

Galatasaray, sezon başında 6 milyon Euro bonservis ödeyerek Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Büyük umutlarla gelen ve 'Messi' benzetmeleri yapılan genç yetenek, hocası Okan Buruk'un gözüne giremedi.

Lig ve kupada toplam 6 maçta oynayan 19 yaşındaki futbolcu, henüz kendisini gösteremedi. Geçen sezonun ilk yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Yusuf Demir'in, Katalan devinden ayrıldıktan sonra mental çöküş yaşadığı ortaya çıktı.

KİRALIK GİTMİYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transferi FFP'ye takılan 2003 doğumlu yıldız adayı, kariyerini değiştiren bu durumdan olumsuz etkilendi.

Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un kiralık teklifini kabul etmedi.

MESSİ BENZETMELERİ YAPILDI

Sezon başında Galatasaray'a 6 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu için Messi benzetmeleri yapıldı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen oyuncu kadroda oynama fırsatı bulamazken, bu sezon sadece 6 maçta görev aldı.

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Galatasaray'ın genç yıldızı için çarpıcı sözler! "Messi olacaktı..."
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