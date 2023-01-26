Galatasaray'ın genç yıldızı için çarpıcı sözler! "Messi olacaktı..."

Galatasaray, sezon başında 6 milyon Euro bonservis ödeyerek Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Büyük umutlarla gelen ve 'Messi' benzetmeleri yapılan genç yetenek, hocası Okan Buruk'un gözüne giremedi.
Lig ve kupada toplam 6 maçta oynayan 19 yaşındaki futbolcu, henüz kendisini gösteremedi. Geçen sezonun ilk yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Yusuf Demir'in, Katalan devinden ayrıldıktan sonra mental çöküş yaşadığı ortaya çıktı.
Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un kiralık teklifini kabul etmedi.
MESSİ BENZETMELERİ YAPILDI
Sezon başında Galatasaray'a 6 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu için Messi benzetmeleri yapıldı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen oyuncu kadroda oynama fırsatı bulamazken, bu sezon sadece 6 maçta görev aldı.