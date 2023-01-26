Gençlerbirliği’nden birlik ve beraberlik çağrısı

Çolakoğlu, kırmızı-siyahlı takımı değerlendirdiği açıklamasında, ligin ikinci yarısına 1,5 sezon kapalı kalan transfer tahtasını açarak başladıklarını kaydederek, "16 yeni futbolcuyu takımımıza kazandırarak ara transfer döneminin en hareketli takımı olduk. Yeni ve dinamik bir takım oluşturduk. Transferleri yaparken bu sezon ile gelecek sezonları da düşünerek hareket ettik, hem genç hem de tecrübeli oyuncuları kadromuza kazandırdık." dedi.

Duygusal davranmayacaklarını formayı hak eden oyunculara vereceklerini aktaran Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Sonuç odaklı olup başarı elde etmek zorundayız. Mevcut kadromuzdan bazı oyuncularımızla yol ayrımına gittik. Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır ve Aksel Aktaş başka takımlara transfer oldu. Serdarcan Eralp'e takım bulması konusunda izin verildi. Dymtro Grechyshkin ve Oleksandr Belyaev takımla antrenmana çıkıyor fakat teklif geldiği taktirde yollarımızı ayırabiliriz. Metehan Mert'i isteyen iki kulüp var, bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşmeleri sona eren ya da sona erecek oyuncularımız ile de sözleşmelerimizi uzatmak için görüşüyoruz. Mevcut takımımıza forvet takviyesi için temas halinde olduğumuz oyuncular var."

Profesyonel futbolcuların saha içinde olduğu kadar özel yaşantılarına da dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, "Bu forma için ter akıtan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

TARAFTARA BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Taraftara birlik ve beraberlik çağrısını yineleyen Çolakoğlu, "Dyorex Boluspor maçından önce birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini, dirilişimiz için buna ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Taraftarımıza bu çağrımı yineliyorum. Yönetimi ve takımı saygı çerçevesinde eleştirebilirler, görüşlerini paylaşabilirler ama bunu asla ve asla hakaret boyutuna taşımamalılar. Bunun kimseye bir faydası yok. Kulübümüz ve takımımızla ilgili her türlü bilgilendirmeleri resmi hesaplarımızdan yapmaktayız. Resmi hesaplarımızın dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesini ve onların duyumlardan ibaret olduğunu, altını çizerek belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Basın sözcüsü Çolakoğlu açıklamasını, "Başta başkanımız Niyazi Akdaş olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimiz büyük bir özveriyle Gençlerbirliği'mizin geleceği için vakit harcamaktadırlar. Bizler, teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Yönetiminden, çalışanına, taraftarına kadar bir takımın tüm paydaşları, kendi sorumluluklarını tam ve eksiksiz yerine getirmesiyle başarının geleceğine inanıyoruz. Biz inanıyoruz, herkes de inansın, çok çalışıp başaracağız." şeklinde tamamladı.