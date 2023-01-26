Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi İspanya'yı karıştıran olaylar!
Giriş Tarihi: 26.1.2023 16:05

Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi İspanya'yı karıştıran olaylar!

AA
Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi İspanya’yı karıştıran olaylar!

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında bugün oynanacak çeyrek final maçı öncesinde yaşanan ırkçılık içerikli bazı eylemler, ülkede tartışmalara neden oldu.

Madrid derbisi öncesinde Real Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında IFEMA Fuar Alanındaki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder." yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek, köprü demirlerine asılarak sarkıtıldı.

İspanya basınında, söz konusu ırkçı eylemi, Atletico Madrid'in aşırılık yanlısı "Frente Atletico" adlı taraftar grubunun gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu taraftar grubunun, hafta içinde Madrid'in farklı noktalarında da benzer içerikte eylemlere adının karıştığı belirtilerek, İspanya Futbol Federasyonunun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.

Santiago Bernabeu Stadı'nda Madrid takımları arasında oynanacak derbi, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme
Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber'den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi
İYİ Parti’den kriz yaratacak Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı: "İki ihtimal var..."
6'lı masa 11'inci kez toplanıyor! İşte görüşmenin perde arkası
Ayşenur’un bile yüzü kızardı, siz hâlâ utanmadınız!
Genç mühendisin kahreden ölümü! Yakınları acı haberle yıkıldı
Ahmaklık zor zanaat
Altılı Masa’nın yeni bahanesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi İspanya'yı karıştıran olaylar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA