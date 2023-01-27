Benfica’dan Başakşehir’e transfer! Gil Dias...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisinin Benfica'da forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığı öne sürüldü. İşte transfer haberinin ayrıntıları... Emre Belözoğlu yönetiminde hareketli bir transfer dönemi geçiren turuncu-lacivertliler, Çin ekibi Guangzhou FC'de forma giyen Shaocong Wu'yu kadrosuna kattı. Başakşehir, 22 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Çinli savunmacı ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandı. İstanbul ekibi son olarak kadrosuna bonservisini elinde bulunduran Edgar Ie'yi dahil etti.

AYRILIK RÜZGARI

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun kadroda düşünmediği oyuncularla yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertliler; Hasan Ali Kaldırım, Azubuike Okechukwu ve Alexandru Epureanu'nun sözleşmesini feshetti. Francis Nzaba, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi'ye kiralandı.

Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkat çeken Youssouf Ndayishimiye, 11 milyon 500 bin euro bonservis bedeli, 3 milyon euro bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Nice'e transfer oldu.

GIL DIAS HAMLESİ

Bertrand Traore'nin kadro dışı kalmasının ardından sol kanat pozisyonu için kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Başakşehir'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre; Başakşehir, Benfica forması giyen Gil Dias'ı kadrosuna dahil etti.

26 yaşındaki sol kanat bu sezon Benfica'da 2 maçta toplam 11 dakika sahada kaldı. Gil Dias'ın Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Gafanha altyapısından yetişen Gil Dias daha sonra Sporting Lizbon, Sanjoanense, Braga, Monaco, Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest, Olimpiakos, Granada ve Famailaco formaları giydi. Benfica geçtiğimiz sezon başında Gil Dias'ı 1 milyon 500 bin euro karşılığında kadrosuna dahil etti. (Milliyet)