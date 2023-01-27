Erden Timur’un en büyük transferi olacak! Hiçbir isim bu kadar heyecanlandırmamıştı...

Erden Timur, daha önceki transferlerini bile gölgede bırakacak bir ismin peşine düştü. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan ve bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku için nabız yoklayan Galatasaray, yıldız forveti önümüzdeki sezon için kiralamak istiyor.

ERDEN TİMUR'DAN ROMELU LUKAKU HAMLESİ

Bu sezon yaptığı yıldız transferlerinden çok memnun olan Galatasaray, sıradaki hedefini Belçikalı forvet Romelu Lukaku olarak belirledi. Son dönemde performans düşüklüğü yaşayan başarılı oyuncu için kiralama seçeneği düşünülüyor. Fotomaç'ın haberine göre Chelsea'nin de sıcak baktığı kiralama yöntemi, önümüzdeki yaz gerçekleşecek ve gelecek sezon Galatasaray'ın forveti olarak Romelu Lukaku sahada olacak.

ROMELU LUKAKU STİLİ

Güçlü fiziği ve sertliğe dayanabilen yapısı ile Süper Lig için çok uygun bir hücumcu olan dünya yıldızı, son dönemdeki talihsiz sakatlığı sebebi ile ikinci planda kalmıştı! 29 yaşındaki Belçikalı, biraz daha güçlendiği ve form tuttuğu zaman, Süper Lig'de rakip defansları çok rahatsız edecek bir oyun yapısına sahip.

Son olarak Belçika adına 104 maça çıkan Romelu Lukaku, milli formayla tam 68 gol atmıştı. Bu sezon kiralık olarak oynadığı Inter'de ise sadece 8 maça çıkan hırçın forvet, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.