Fenerbahçe Altay Bayındır transferinde mutlu sona ulaştı! 5 yıllık...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'da transfer gelişmesi yaşandı. Sarı- lacivertli ekip Altay Bayındır ile anlaşma sağladı ve mutlu sona ulaştı.

Spor x'in haberine göre; Altay ve menajeriyle masaya oturan sarı-lacivertliler, yıllık maaş teklifini 20 milyon TL'nin üzerine çıkardı. 24 yaşındaki eldiven de kulüpten gelen bu uzlaşmacı tavır sonrasında 25 milyon TL inadından vazgeçti ve taraflar orta noktada anlaştı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile her konuda anlaşma sağladı. Kısa süre içinde imzalar atılacak. 24 yaşındaki eldiven 20 milyon TL'nin üzerinde bir ücret alacak.

KRİZ SONA ERDİ

Uzun süredir sözleşme uzatmak için Altay Bayındır'la görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu konuda mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki kalecinin yüksek maaş talebi nedeniyle yeni mukavele için çıkan kriz de böylece sona ermiş oldu.

YÖNETİMDEN YENİ ADIM

Fenerbahçe, yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır'a 15 milyon TL teklif etmiş ancak tecrübeli file bekçisi 25 milyon TL istemişti. Ardından da yönetim görüşmeleri askıya almıştı. Altay'ı sezon sonunda elinden bonservissiz bir şekilde kaçırmak istemeyen Fenerbahçe Yönetimi, bu kararından vazgeçti ve yeniden adım attı.

TARAFLAR ORTAK NOKTADA BULUŞTU

Altay ve menajeriyle masaya oturan sarı-lacivertliler, yıllık maaş teklifini 20 milyon TL'nin üzerine çıkardı. 24 yaşındaki eldiven de kulüpten gelen bu uzlaşmacı tavır sonrasında 25 milyon TL inadından vazgeçti ve taraflar orta noktada anlaştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Altay Bayındır'la kısa süre içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. sarı-lacivertliler'in Altay'la sözleşme uzatmasının ana sebeplerinden biri de Avrupa'da piyasası olan tecrübeli kaleciyi iyi bir bonservis bedeliyle göndermek. Anlaşma sağlanamamış olsa 24 yaşındaki file bekçisi sezon sonunda bedelsiz olarak istediği takıma gidebilirdi.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Genç kalecinin de bu sözleşme ile birlikte kafasının biraz olsun rahatladığı öğrenildi. Altay Bayındır bu sezon performansından dolayı gelen eleştiriler sonrasında yaptığı açıklamada; "Pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe ile bu sezon, Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 30 resmi maça çıkan Altay Bayındır, 33 gol yemiş, bu karşılaşmaların 12'sinde ise kalesini rakiplere kapatmıştı. Altay'ın İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor.