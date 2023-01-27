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Giriş Tarihi: 27.1.2023 15:10

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenmanın 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği ifade edildi.

Antrenmana, günü tedavi programıyla tamamlayan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel'in katılmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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