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Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:26 Son Güncelleme: 27.1.2023 09:36

Galatasaray yönetiminden sert açıklamalar! Her şeyin farkındayız...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray yönetiminden sert açıklamalar! Her şeyin farkındayız...

Levent Tüzemen’in dünkü yazısı geniş yankı buldu... G.Saray yönetimi, F.Bahçe’ye camia içinden bilgi akışıyla ilgili olarak, “Hedef ve planlarımız büyük... G.Saray camiası her şeyi duyuyor, biliyor ve farkında” yorumunu yaptı

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen'in yazısı G.Saray camiasında büyük yankı uyandırdı. Tüzemen'in kaleme aldığı köşesinde, "G.Saray siyasetinin içinde yer alan bazı isimler, hatta başkanlık düzeyindeki insanlar, Başkan Vekili Erden Timur'u hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Timur ile ilgili F.Bahçe yönetimine ve başkan Ali Koç'a, "Kırılgandır, duygusaldır. Üzerine giderseniz bırakır gider" gibi bilgiler aktarıyorlar. İsimler konusunda bazı iddialar bana ulaştı. Ve bunu G.Saray camiası ve yönetiminin bildiğini düşünüyorum. Başkan Ali Koç'a bilgiler aktardığı konusunda söylentiler duydum. Bunun için aradığım Erden Bey'i Dubai'de buldum. İddiayı sordum. Erden Bey de kulağına bu yönde bir şeyler geldiğini ve şahsını yıpratmak adına bazı insanların çalıştığını vurguladı" ifadesini kullanmıştı.

BİZİ PARÇALAYAMAZLAR
Söz konusu satırlar büyük yankı oluştururken konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticiler, "Bu duyumları biz de aldık ve haberimiz var. Ne olursa olsun biz Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in ifade ettiği gibi yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimiz var, planlarımız var. Galatasaray camiası her şeyi duyuyor, biliyor ve farkında. Biz başarıya kenetlendik. Bu tür şeyler bizi parçalamaya yetmez. Galatasaray camiası kenetlendi ve hedefe gidiyor" açıklamasını yaptılar.

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Galatasaray yönetiminden sert açıklamalar! Her şeyin farkındayız...
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