Josef De Souza’ya Beşiktaş’tan kötü haber! Yönetim Josef’in yerine...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Josef De Souza'ya Beşiktaş'tan kötü haber geldi. Yönetim Brezilyalı oyuncuyu gözünden çıkardı ve alternatif oyuncu arayışlarına girdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, Alanyaspor ile bugün oynanacak karşılaşmada da görev alamayacak. Kemik ödemi nedeniyle ağrıları devam eden Brezilyalı futbolcunun, tedavisinin devam ettiği ve takım idmanlarına dönmesi için 2 haftaya ihtiyacı olduğu öğrenildi. Sakatlığı tam geçmeden forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 8 maçı kaçırdı. Yönetim, Josef'in yerine oyuncu arayışlarına devam ediyor.