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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:41

Orkun Kökçü, Feyenoord’u sırtlıyor! Takımın en etkili ismi...

İHA
Orkun Kökçü, Feyenoord’u sırtlıyor! Takımın en etkili ismi...

Hollanda Eredivisie’de liderliğini sürdüren Feyenoord’da milli futbolcu Orkun Kökçü, bu sezon çıktığı 17 maçta kaydettiği 8 golle takımını sırtlıyor.

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord, 18 karşılaşmada 12 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 41 puanla en yakın rakibi AZ Alkmaar'ın 2 puan önünde liderliğini devam ettiriyor.

Hollanda ekibinde takımın kaptanlığını da üstlenen milli futbolcu Orkun Kökçü, sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Son olarak Feyenoord'un NEC Nijmegen'i 2-0 yendiği karşılaşmada takımının 2. golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 17 lig maçında 8 gol kaydederken, Danilo ile birlikte takımının en skorer ismi konumunda. Orkun'un bir lig bir de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 2 de asisti bulunuyor.

Feyenoord'un grubunu lider tamamladığı UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmaya çıkan Orkun, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Orkun Kökçü, Feyenoord’u sırtlıyor! Takımın en etkili ismi...
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