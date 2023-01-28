Ankaragücü, Gaziantep FK’yı konuk ediyor -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Ligde oynadığı son maçta Konyaspor'u deplasmanda yenen Ankaragücü seri oluşturmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Gaziantep FK ise yeni bir başlangıç peşinde...

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İşte sahaya çıkacak 11'ler;

Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Ali Sowe.

Gaziantep: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim, Furkan Soyalp, Jevtovic, Markovic, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo.

