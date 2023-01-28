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Giriş Tarihi: 28.1.2023 15:38

Ankaragücü, Gaziantep FK'yı konuk ediyor -CANLI-

Ankaragücü, Gaziantep FK’yı konuk ediyor -CANLI-

Ankaragücü ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Ligde oynadığı son maçta Konyaspor'u deplasmanda yenen Ankaragücü seri oluşturmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Gaziantep FK ise yeni bir başlangıç peşinde...

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İşte sahaya çıkacak 11'ler;

Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Ali Sowe.

Gaziantep: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim, Furkan Soyalp, Jevtovic, Markovic, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo.

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Ankaragücü, Gaziantep FK'yı konuk ediyor -CANLI-
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