Antalyspor’un konuğu Ümraniyespor! -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Ligde 6 maçtır galip gelemeyen Antalyaspor bu seriyi sonlandırmak isterken, Ümraniyespor ligde 2 maç sonra puan ya da puanlar hedefliyor.

ANTALYASPOR 0 - 1 ÜMRANİYESPOR (İlk yarı oynanıyor)

GOL | 38' Umut Nayir

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İşte sahaya çıkan 11'ler

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Erdal Rakip, Fernando, Larsson, Nakajima, Doğukan, Sinan Gümüş

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Geraldo, Oğuz, Avounou, Bettaieb, Umut Nayir