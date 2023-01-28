Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Solun ilacı tamam: Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe, uzun arayışlar sonunda yeni sol bekini İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Hollandalı Jayden Oosterwolde'nin transferi için hem oyuncu hem de kulübü Parma ile her konuda anlaşma sağladı.
Taraflar bonservis için 7.5 milyon Euro+ 500 bin Euro bonus (toplam 164 milyon TL) üzerinden el sıkışırken, oyuncunun bir sonraki satışından Çizme ekibine yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. Yarım sezon için 250 bin Euro ücret alacak olan 21 yaşındaki savunmacı, 4.5 yıllık kontrat imzalayacak. Bir sonraki sezonlar için ücreti ise yıllık 500 bin Euro olacak.
JORGE JESUS İSTEDİ, BAŞKAN BİTİRDİ
Teknik direktör Jorge Jesus'un bir an önce takıma katılmasını beklediği genç futbolcunun 2 gün içinde imza atmak için İstanbul'da olacağı kaydedildi. İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Parma'nın 21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Twente altyapısından yetişen başarılı futbolcu, güçlü fiziği ve sürati ile dikkat çekiyor.