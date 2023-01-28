Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Solun ilacı tamam: Jayden Oosterwolde

Taraflar bonservis için 7.5 milyon Euro+ 500 bin Euro bonus (toplam 164 milyon TL) üzerinden el sıkışırken, oyuncunun bir sonraki satışından Çizme ekibine yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. Yarım sezon için 250 bin Euro ücret alacak olan 21 yaşındaki savunmacı, 4.5 yıllık kontrat imzalayacak. Bir sonraki sezonlar için ücreti ise yıllık 500 bin Euro olacak.