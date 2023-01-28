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Giriş Tarihi: 28.1.2023 17:55 Son Güncelleme: 28.1.2023 18:04

Son dakika haberi: Lider Galatasaray zorlu Giresun deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Lider Galatasaray zorlu Giresun deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, zorlu deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, galibiyetle yerini korumak isterken Karadeniz temsilcisi, Hakan Keleş'in 100. maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveria, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

SON 12 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 16. KARŞILAŞMA

İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 13 kez havalandırdı.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.

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Son dakika haberi: Lider Galatasaray zorlu Giresun deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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