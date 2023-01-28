Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı son 3 resmi maçı kazanarak iyi bir ivme yakalayan bordo-mavililer, Hatay deplasmanından 3 puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor ise şanssızlığını Trabzonspor karşısında kırmak istiyor.

Bordo mavililerin maç kadrosunda; taktik idmanda ağrı yaşayan Marek Hamsik ile Jean Philippe Gbamin, tedavileri süren Edin Visca, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile genç oyunculardan Hakan Aydın, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Arif Boşluk yer almadı.



HATAYSPOR - TRABZONSPOR

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İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak, Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Djaniny, Gomez