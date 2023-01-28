Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 28.1.2023 15:03 Son Güncelleme: 28.1.2023 15:09

Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri: Hatayspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı son 3 resmi maçı kazanarak iyi bir ivme yakalayan bordo-mavililer, Hatay deplasmanından 3 puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor ise şanssızlığını Trabzonspor karşısında kırmak istiyor.

Bordo mavililerin maç kadrosunda; taktik idmanda ağrı yaşayan Marek Hamsik ile Jean Philippe Gbamin, tedavileri süren Edin Visca, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile genç oyunculardan Hakan Aydın, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Arif Boşluk yer almadı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak, Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Djaniny, Gomez

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!
Gurbetçi aile kiracı şoku! karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
Binlerce kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi! 22 yaşındaki çete lideri ve 15 şüpheli yakalandı
Bunların adayını gördüm
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA