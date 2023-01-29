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Giriş Tarihi: 29.1.2023

10 numara 5 yıldız

10 numara 5 yıldız

Galatasaray yine frene basmadı, Giresun'dan da 3 puanla döndü. 45’te İcardi penaltı kaçırdı, Dries Mertens 45+3’te Cimbom’u öne geçirdi. 60’ta Dubois, füzesi ile farkı ikiye çıkarırken Rashica (88) ile Yunus (90+5) Galatasaray’ı farka götüren golleri kaydetti. Sarı-kırmızılılar ligde üst üste 10. maçını da kazandı

İLKLERİN GECESİ
G.Saray'da 3 oyuncu bu sezon ligde ilk kez golle tanıştı. Leo Dubois, Mart 2018'deki Nantes-Marsilya maçı sonrasında ilk kez ceza sahası dışından ağları bulurken, sarı-kırmızılı forma ile de ligdeki ilk gol sevinciydi. Rashica ve Yunus da ligde ilk kez ağları havalandırdı.

13. RESMİ ZAFER!
Sarı-kırmızılılar, ligdeki üst üste 10. zaferi ile resmi maçlarda da 13 galibiyete uzandı. Ligdeki seri 3 puanların yanı sıra Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor karşılaşmalarını da kazandı.

YABANCILAR, G.SARAY MARŞLARINI EZBERLEDİ
Son golü atarak skoru tayin eden Yunus Akgün, yabancı oyuncuların Galatasaray marşlarını ezberlediklerini söyledi ve şöyle devam etti: "Sonunda şeytanın bacağını kırıp golümü attım. Çok iyi bir aile ortamımız var. Herkes arkadaşı için mücadele ediyor. Bu da bizi şampiyon yapacak bir şey. Ailem, kız arkadaşım, takım arkadaşlarım herkese teşekkür ediyorum."

TARAFTARA KOŞTULAR
Sarı-kırmızılı oyuncular maç sonunda önce santra noktasında toplanıp kucaklaşıp birbirlerini kutladılar. Sonrasında taraftarlarına koşan futbolcular, karşılıklı tezahüratlarla üst üste gelen zaferlerini kutladı.

DURAKLAMANIN İLK YARI LİDERİ!
Bu sezon ilk yarıdaki duraklama dakikalarında en golcü takım Galatasaray oldu. Dün 45+3'te Dries Mertens ile ağları bulan sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk devredeki ek sürelerde toplamda 4 kez skor üretip Süper Lig'de bu alanda zirvede yer aldı.

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Mertens, bu sezon 4 golünün yanı sıra 3 kez de asist yaparak ligde toplamda 6 gole katkı verdi.

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G.Saray, Giresun'a karşı ligdeki son iki maçını kaybederken dün seriyi bitirdi

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