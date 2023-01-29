10 numara 5 yıldız

G.Saray'da3 oyuncu bu sezon ligde ilk kez golle tanıştı. Leo Dubois, Mart 2018'deki Nantes-Marsilya maçı sonrasında ilk kez ceza sahası dışından ağları bulurken, sarı-kırmızılı forma ile de ligdeki ilk gol sevinciydi. Rashica ve Yunus da ligde ilk kez ağları havalandırdı.Sarı-kırmızılılar, ligdeki üst üste 10. zaferi ile resmi maçlarda da 13 galibiyete uzandı. Ligdeki seri 3 puanların yanı sıra Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor karşılaşmalarını da kazandı.Son golü atarak skoru tayin eden Yunus Akgün, yabancı oyuncuların Galatasaray marşlarını ezberlediklerini söyledi ve şöyle devam etti: "Sonunda şeytanın bacağını kırıp golümü attım. Çok iyi bir aile ortamımız var. Herkes arkadaşı için mücadele ediyor. Bu da bizi şampiyon yapacak bir şey. Ailem, kız arkadaşım, takım arkadaşlarım herkese teşekkür ediyorum."Sarı-kırmızılı oyuncular maç sonunda önce santra noktasında toplanıp kucaklaşıp birbirlerini kutladılar. Sonrasında taraftarlarına koşan futbolcular, karşılıklı tezahüratlarla üst üste gelen zaferlerini kutladı.Bu sezonilk yarıdaki duraklama dakikalarında en golcü takım Galatasaray oldu. Dün 45+3'te Dries Mertens ile ağları bulan sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk devredeki ek sürelerde toplamda 4 kez skor üretip Süper Lig'de bu alanda zirvede yer aldı.Mertens, bu sezon 4 golünün yanı sıra 3 kez de asist yaparak ligde toplamda 6 gole katkı verdi.G.Saray, Giresun'a karşı ligdeki son iki maçını kaybederken dün seriyi bitirdi