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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Ateşi yükseltiyoruz!

MEHMET ÖZCAN
Ateşi yükseltiyoruz!

Okan Buruk: Şampiyonluk kıvılcımlarını daha önce oluşturduk. Ateşi yükseltmemiz için hep birlikte bundan iyisini yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Rekorlarda belki benim adım yazıyor ama oyuncuların çok büyük önemi var. Biz bunları birlikte kırıyoruz. Eksik yanlarımızı gidermeliyiz. Galibiyeti cezalı olan başkanımıza hediye ediyorum. Uzun zaman önce şampiyonluk meşalesinin kıvılcımlarını oluşturduk. Ateşini yükseltmeye çalışıyoruz. Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim bu şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için daha iyisini yapmamız gerekiyor" yorumunu yaptı. Buruk, transferler için ise "Kadromuza 2-3 oyuncu katabilirsek bizi geliştirecek. Bizden ayrılacak oyuncular var. Yabancı oyuncuların bazılarıyla görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

EFSANELERİN İZİNDE
Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, lig tarihinde üst üste 5. deplasman galibiyetini aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı; Coşkun Özarı, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in yanına bu istatistikte adını yazdırdı. Buruk ayrıca kulüp tarihinde üst üste 10 maçtan zaferle ayrılarak Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i de yakaladı. Arka arkaya 10 kez 3 puan alan sarıkırmızılılar bu başarıya ise aynı sezonda ilk kez ulaştı. Bundan önceki seriler iki farklı sezonda alınmıştı.

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