Ateşi yükseltiyoruz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Eksik yanlarımızı gidermeliyiz. Galibiyeti cezalı olan başkanımıza hediye ediyorum. Uzun zaman önce şampiyonluk meşalesinin kıvılcımlarını oluşturduk. Ateşini yükseltmeye çalışıyoruz. Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim bu şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için daha iyisini yapmamız gerekiyor" yorumunu yaptı. Buruk, transferler için iseifadelerini kullandı.Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, lig tarihinde üst üste 5. deplasman galibiyetini aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı;yanına bu istatistikte adını yazdırdı. Buruk ayrıca kulüp tarihinde üst üste 10 maçtan zaferle ayrılarak Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i de yakaladı.