Ateşi yükseltiyoruz!

Okan Buruk: Şampiyonluk kıvılcımlarını daha önce oluşturduk. Ateşi yükseltmemiz için hep birlikte bundan iyisini yapacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Rekorlarda belkibenim adım yazıyor ama oyuncularınçok büyük önemi var. Biz bunları birliktekırıyoruz. Eksik yanlarımızı gidermeliyiz. Galibiyeti cezalı olan başkanımıza hediye ediyorum. Uzun zaman önce şampiyonluk meşalesinin kıvılcımlarını oluşturduk. Ateşini yükseltmeye çalışıyoruz. Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim bu şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için daha iyisini yapmamız gerekiyor" yorumunu yaptı. Buruk, transferler için ise "Kadromuza2-3 oyuncu katabilirsek bizi geliştirecek.Bizden ayrılacak oyuncular var.Yabancı oyuncuların bazılarıyla görüşmelerimizsürüyor" ifadelerini kullandı.
EFSANELERİN İZİNDE
Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, lig tarihinde üst üste 5. deplasman galibiyetini aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı; Coşkun Özarı, Mustafa Denizlive Fatih Terim'in yanına bu istatistikte adını yazdırdı. Buruk ayrıca kulüp tarihinde üst üste 10 maçtan zaferle ayrılarak Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i de yakaladı. Arka arkaya 10kez 3 puan alan sarıkırmızılılarbu başarıya iseaynı sezonda ilk kez ulaştı.Bundan önceki serileriki farklı sezondaalınmıştı.