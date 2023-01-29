Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a yeni sözleşme jesti

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun'un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması ve iyileştirilmesi kararını aldı. Cenk ile yapılan anlaşmanın opsiyonun maddesinde "25 maça çıkması halinde ya da lig karşılaşmalarında 15 gole katkıda bulunması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar" ibaresi bulunuyor.
İMZALAR ÖNÜMÜZDEKİ AY
Şu ana dek ligde 18 maça çıkan ve 8 gol, 1 asist katkısı sağlayan Cenk'in kalan bölümde şartları tamamlaması beklenmeyecek. 31 yaşındaki golcüyle kısa süre içerisinde masaya oturacak olan yönetim, yıllık 10 milyon TL'ye imza atan oyuncusuna iyileştirilmiş teklifini sunacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı önerecek.
Tarafların önümüzdeki ay yeni anlaşmayı imzalaması ve Cenk ile nikah tazelenmesi bekleniyor. Beşiktaş, Cenk Tosun'un skora katkı yaptığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2'sinde berabere kaldı. Hanesine toplam 14 puan yazdırdı.