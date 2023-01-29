Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a yeni sözleşme jesti

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun'un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması ve iyileştirilmesi kararını aldı. Cenk ile yapılan anlaşmanın opsiyonun maddesinde "25 maça çıkması halinde ya da lig karşılaşmalarında 15 gole katkıda bulunması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar" ibaresi bulunuyor.