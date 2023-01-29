Dınamolara ayar!

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Giriş Tarihi: 29.1.2023

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CEYHUN SAMET YÜKSEL
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Jorge Jesus, Kasımpaşa maçı öncesi Arao ve Crespo ile özel bir görüşme yaptı. Portekizli çalıştırıcı, orta sahada yapılan presin önemli parçası olan ancak son haftalarda performansları düşen ikiliyi uyardı. Oyuncularından yüksek enerji istedi

G.Saray yenilgisi sonrası çıktığı ikisi lig, biri kupa 3 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jesus, performansları düşüşte olan orta saha ikilisi Arao ve Crespo ile özel bir görüşme yaptı. İki oyuncusundan ilk haftalardaki gibi orta alan presini istedi. Gaziantep ve Ümraniye maçlarını 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu futbol kafalarda soru işareti bırakmıştı.

26 RESMİ MAÇTA GÖREV ALDILAR
Jesus, ilk olarak Arao ve Crespo'yu görüşme odasına aldı. Bu ikiliyi, ilk haftalardaki gibi rakibe nefes aldırmayan, 90 dakika pres yapan performanslarına geri dönmeleri için uyardı. 26 resmi maça çıkan Arao, 1974 dakika görev alırken 1 gol, 3 asist yaptı. 26 yaşındaki Crespo ise 1663 dakika oynarken, 2 gol, 3 asist üretti.

OOSTERWOLDE IMZAYA GELIYOR
F.Bahçe'nin, Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde bugün İstanbul'a gelip imzayı atacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlanmıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü (bugün) sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi. Kanarya, genç sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Hollandalı futbolcu, 21 yaş altı statüsünde forma giyecek.

F.BAHÇE BARÇA'DAN EMRE'Yİ DE ALIYOR
Transfer çalışmalarını sürdüren ve Parma'dan sol bek Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Barcelona B takımında forma giyen Türk oyuncu Emre Demir'i transfer etti. Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki orta saha için Katalan ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Emre Demir, Temmuz 2022'de 2 milyon Euro'ya Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.

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