Dışarıda hep hüsran

Hatayspor'da genç yıldız Bertuğ Özgür Yıldırım, maça damgasını vurdu. El Kaabi'nin golünde pası veren, kısa süre sonra da şık bir kafa golüyle Uğurcan'ı avlayan Bertuğ, bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (20 yaş 200 gün). Volkan Demirel'in gelişiyle kendini bulan 20 yaşındaki forvet, düzenli forma giymeye başladı. Santrfora yazılan ilk isim olan milli futbolcu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Bu sezon 15 maçta 4 gol-1 asiste ulaşan Bertuğ, geçen sezon 17 karşılaşmada 1 gol-1 asistlik katkı vermişti.Evindeki galibiyet serisini 35 maça çıkaran Trabzonspor, deplasmanda ise son dönemde yokları oynuyor. Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim 2022'de Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 deplasman maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak hiç kazanamayan Fırtına'nın galibiyet hasreti 119 güne çıktı. Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alırken, 2 beraberlik, 5 yenilgi ile 19 puanı çimlere gömdü.Hatayspor maçı öncesi yapılan son idmanda sakatlanan Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. MR'a giren oyuncunun durumu ile ilgili açıklama yapan kulüp doktoru Halil Polat, Slovak yıldızın sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini bildirirken, teknik direktöraçıkladı.Hatayspor'un genç hocası Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı çok başarılı bir istatistiğe sahip. 41 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde bordo-mavili ekibe rakip olduğu 26 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmedi. Bu periyotta 15 galibiyet, 11 beraberlik yaşadı.Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 7 maçta 5 kez kaybetti. 15 puandan olan bordo-mavililer, sadece 2 galibiyet aldı.