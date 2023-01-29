Dışarıda hep hüsran

Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında şok bir yenilgi alarak zirvenin 13 puan gerisine düştü. 9. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle öne geçen bordo-mavililer, ikinci yarıda rakibin adeta şok baskınına uğradı. 47'de El Kaabi, 50'de ise Bertuğ ağları sarsıp Fırtına'yı sahadan eli boş gönderdi. Karadeniz ekibi, dış sahada son 5 maçını kazanamadı
HATAY'DA YILDIRIM DÜŞTÜ!
Hatayspor'da genç yıldız Bertuğ Özgür Yıldırım, maça damgasını vurdu. El Kaabi'nin golünde pası veren, kısa süre sonra da şık bir kafa golüyle Uğurcan'ı avlayan Bertuğ, bu sezon bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (20 yaş 200 gün). Volkan Demirel'in gelişiyle kendini bulan 20 yaşındaki forvet, düzenli forma giymeye başladı. Santrfora yazılan ilk isim olan milli futbolcu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Bu sezon 15 maçta 4 gol-1 asiste ulaşan Bertuğ, geçen sezon 17 karşılaşmada 1 gol-1 asistlik katkı vermişti.
HASRET 119 GÜNE ÇIKTI
Evindeki galibiyet serisini 35 maça çıkaran Trabzonspor, deplasmanda ise son dönemde yokları oynuyor. Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim 2022'de Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 deplasman maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak hiç kazanamayan Fırtına'nın galibiyet hasreti 119 güne çıktı. Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alırken, 2 beraberlik, 5 yenilgi ile 19 puanı çimlere gömdü.
MAREK HAMSİK 3 HAFTA YOK
Hatayspor maçı öncesi yapılan son idmanda sakatlanan Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. MR'a giren oyuncunun durumu ile ilgili açıklama yapan kulüp doktoru Halil Polat, Slovak yıldızın sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini bildirirken, teknik direktör Abdullah Avcıda tecrübeli oyuncunun geçmişte yaşadığısakatlığın nüksettiğini ve en az 3 haftasahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu arada sağ omzunun üstünedüşen Bruno Peres, 72'deoyundan çıktı.
DEMİREL'İNTRABZON ŞANSI!
Hatayspor'un genç hocası Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı çok başarılı bir istatistiğe sahip. 41 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde bordo-mavili ekibe rakip olduğu 26 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmedi. Bu periyotta 15 galibiyet, 11 beraberlik yaşadı.
15
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 7 maçta 5 kez kaybetti. 15 puandan olan bordo-mavililer, sadece 2 galibiyet aldı.