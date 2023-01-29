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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Kaan Ayhan aslan oldu

Kaan Ayhan aslan oldu
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da listesinde yer aldığı Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunu İtalyan ekibinden sezon sonuna kadar kiralayan G.Saray, Sassuolo'ya 650 bin Euro ödeme yapacak. Milli futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 3.5 milyon Euro olduğu ancak zorunluluk taşımadığı öğrenildi. Aslan'ın, aynı takımda oynayan Mert Müldür için de şartları zorladığı belirtildi.

GECE YARISI OPERASYONU
Kaan Ayhan dün gece resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi...

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Kaan Ayhan aslan oldu
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