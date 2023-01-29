Kaan Ayhan aslan oldu

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da listesinde yer aldığı Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunu İtalyan ekibinden sezon sonuna kadar kiralayan G.Saray, Sassuolo'ya 650 bin Euro ödeme yapacak. Milli futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 3.5 milyon Euro olduğu ancak zorunluluk taşımadığı öğrenildi.Kaan Ayhan dün gece resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi...