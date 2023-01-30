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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Başakşehir’den Konya’ya geçit yok

Başakşehir’den Konya’ya geçit yok

Turuncu-lacivertli ekip, 43. dakikada Berkay Özcan ile öne geçerken 64’te Deniz Türüç’ün penaltısıyla fişi çekerek üç puana rahat ulaştı

Medipol Başakşehir, 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor'u 2-0 geçerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Korakor mücadelede ev sahibi Başakşehir, 43. dakikada perdeyi açtı. Rakip yarı sahada kaptığı topla hızla kat eden Berkay Özcan, ceza sahası dışından çektiği şutla maçtaki kilidi kırdı: 1-0. Devreye önde giren turuncu-lacivertliler, ikinci 45'e de baskıyla başladı. Taraftarının rüzgârıyla coşan Emre Belözoğlu'nun takımı, 64. dakikada kazandığı penaltıyı Deniz Türüç ile gole çevirdi. Arabam.com Konyaspor, iki farklı geriye düşmesinin ardından rakip kalede tehlike oluştursa da sonuç bulamadı ve mücadele de 2-0 sona erdi. Başakşehir, üst üste ikinci galibiyetine ulaşırken, evinde art arda 3. zaferini tattı.

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Başakşehir’den Konya’ya geçit yok
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