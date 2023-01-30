Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaan Ayhan’ın maliyeti ortaya çıktı! Flaş itiraf: ’Sezon başında...’

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine 400 bin Euro kiralama bedeli verilecek. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek.

Yarım sezon için 600 bin Euro olacak olan Kaan, sonraki 3 sezon ise ilk sene 1 milyon Euro, ikinci yıl 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü sene 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.