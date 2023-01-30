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Giriş Tarihi: 30.1.2023 10:27

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaan Ayhan'ın maliyeti ortaya çıktı! Flaş itiraf: 'Sezon başında...'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaan Ayhan’ın maliyeti ortaya çıktı! Flaş itiraf: ’Sezon başında...’

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini Kaan Ayhan'la yapmış ve milli futbolcuyu Sassuolo'dan kiralamıştı. Kaan Ayhan'ın maliyeti ortaya çıkarken, dikkat çeken bir itiraf yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Sassuolo ile anlaşarak önceki gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Kaan Ayhan, bugün sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak olan milli stoperin, çarşamba günü oynanacak Ümraniyespor maçında kadroda olması bekleniyor.

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine 400 bin Euro kiralama bedeli verilecek. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek.

Yarım sezon için 600 bin Euro olacak olan Kaan, sonraki 3 sezon ise ilk sene 1 milyon Euro, ikinci yıl 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü sene 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.

SORU: Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Bu transfer için ne düşünüyorsunuz?

ALİ GÜLTİKEN: ÇOK DEĞERLİ BİR TRANSFER

Alternatif olması açısından önemli bir transfer hamlesi yaptı Galatasaray yönetimi. Çünkü Türk oyuncu statüsünde üst seviye oynayabilecek futbolcuların sayısını her takım artırmak istiyor. Kaan Ayhan, bu noktada değerli bir isim. Milli Takım performanslarını zaten yakından biliyoruz. Birçok bölgede görev yapabiliyor. Sağ bek, stoper ve orta sahanın merkezi gibi pozisyonlarda iyi oynayabilen bir futbolcu. Teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacaktır. Kesinlikle takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar her transfer döneminde adı takımlarımızla anılıyordu. Hangi kulübe gelse aynı katkıyı yapabilecek bir oyuncu. Ama tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Hayırlısı olsun.

BÜLENT TİMURLENK: GALATASARAY'IN JOKERİ OLACAK

Galatasaray transfer dönemine sol bek arayışıyla girdi. Patrick van Aanholt gidici. Kazımcan, Dubois ve Emre'den Uğur Çiftçi'nin bir fazlası yok. Sarı-kırmızlılarda Buruk'un takımının asıl ihtiyacı bir stoper. Çünkü Ross sakat ve elinizde 3 stoper var. Gelecek sezon yabancı kuralının ne olacağını şu anda bilmiyoruz. Kaan Ayhan, bardağın dolu tarafında milli bir oyuncu, boş tarafında ise Sassuolo'da bir mevkiinin esas adamı olamayıp birden fazla mevkii yedekleyen bir joker olması. Bu rolü Galatasaray'da devam edecek gibi görünüyor. Asıl adam olup olmayacağını ise sergileyeceği performansla gösterecek. Bu yönüyle baktığımızda Galatasaray için doğru, yararlı olacak bir transfer yorumunu yapabiliriz.

LEVENT TÜZEMEN: BURUK'UN ELİ RAHATLAYACAK

Kaan Ayhan, teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında da alınmasını istediği bir oyuncuydu. Hatta transferi konusunda bizzat Okan hoca devreye girmiş, Kaan ile görüşmüş ama Sassuolo'nun pahalı bonservis engelini yönetim aşamamıştı. Galatasaray'da Okan hoca, kadroyu yaparken önce 3 yerliyi yazıyor, sonra yabancıları belirliyor. Kaan Ayhan'ın gelişiyle birlikte Okan hocanın eli, yerli oyuncu konusunda rahatlayacak, yabancı oyuncuları daha etkili kullanacaktır. Kaan, stoper, sağ bek hatta ön libero oynayabilen bir oyuncu. Üstelik duran toplarda sıçrama yeteneğinden dolayı kafa vuruşlarında da çok etkili oluyor. Buna Paris'te Fransa'ya attığı golü örnek gösterebiliriz. Ayrıca Kaan'ın en önemli özelliği çabuk ve hızlı olması.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kaan Ayhan'ın maliyeti ortaya çıktı! Flaş itiraf: 'Sezon başında...'
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