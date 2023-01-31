Arsenal Jorginho transferinde mutlu sona ulaştı! Oyuncu ile...

Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal, Chelsea'nin yıldızını kadrosuna kattı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arsenal, Chelsea forması giyen yıldız oyuncu Jorginho'yu transfer etti.

Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için 25 milyon euro istediği belirtiliyordu. Tarafların bu transfer için 14 milyon euroya anlaştığı kaydedildi. Arsenal'in oyuncuyu kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Jorginho, Chelsea formasıyla tüm müsabakalarda çıktığı 25 maçta 3 gol attı.