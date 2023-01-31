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Giriş Tarihi: 31.1.2023 12:29

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR’ı Serkan Tokat oldu!

İHA
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR’ı Serkan Tokat oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelesinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelesinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. Günün diğer maçı Alanyaspor-Sivasspor maçının VAR hakemi ise Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş, saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR'da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

CORENDON ALANYASPOR- SİVASSPOR KARŞILAŞMASININ VAR'I EMRE MALOK
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında günün diğer maçında Alanyaspor, evinde saat 17.00'de Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabakada Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Maçın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.

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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR’ı Serkan Tokat oldu!
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