Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbolda UEFA'nın hakem seminerleri İtalya'da gerçekleştiriliyor
Giriş Tarihi: 31.1.2023 16:56

Futbolda UEFA'nın hakem seminerleri İtalya'da gerçekleştiriliyor

AA
Futbolda UEFA’nın hakem seminerleri İtalya’da gerçekleştiriliyor

UEFA'nın hakem seminerleri ve kursu İtalya'da sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA yardımcı hakemi Mustafa Emre Eyisoy, 25-28 Ocak'ta gerçekleştirilen UEFA Yardımcı Hakem Kursu'na katılım sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA yardımcı hakemi Mustafa Emre Eyisoy, 25-28 Ocak'ta gerçekleştirilen UEFA Yardımcı Hakem Kursu'na katılım sağladı.

Yeni FIFA hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, 28 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta tamamlanacak UEFA Hakem Kursu'na, elit kategorideki FIFA hakemi Halil Umut Meler ise 29 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen UEFA Elit Hakem Kış Semineri'ne katıldı.

Başkent Roma'da düzenlenen UEFA hakem ve yardımcı hakem kurslarında şu ana dek farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimler yapıldı. Katılım sağlayan Türk hakemler, fiziksel atletik (görsel ve performans) testler ile İngilizce oyun kuralları testlerini başarıyla geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6'lı masaya: Bal gibi de, buz gibi de aday...
Çanakkale'de yolsuzluk operasyonu: İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 personel gözaltında
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
Tamamen alışkanlıktan
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbolda UEFA'nın hakem seminerleri İtalya'da gerçekleştiriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA