Futbolda UEFA’nın hakem seminerleri İtalya’da gerçekleştiriliyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA yardımcı hakemi Mustafa Emre Eyisoy, 25-28 Ocak'ta gerçekleştirilen UEFA Yardımcı Hakem Kursu'na katılım sağladı.

Yeni FIFA hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, 28 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta tamamlanacak UEFA Hakem Kursu'na, elit kategorideki FIFA hakemi Halil Umut Meler ise 29 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen UEFA Elit Hakem Kış Semineri'ne katıldı.

Başkent Roma'da düzenlenen UEFA hakem ve yardımcı hakem kurslarında şu ana dek farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimler yapıldı. Katılım sağlayan Türk hakemler, fiziksel atletik (görsel ve performans) testler ile İngilizce oyun kuralları testlerini başarıyla geçti.