Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt'u PSV'ye, bu sezon başında renklerine bağladığı Haris Seferovic'i ise Celta Vigo'ya gönderdi.
Dün Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, giden oyuncular konusunda hareketli saatler yaşıyor. Kış transfer penceresi bugün itibarıyla kapanacak Avrupa'da Hollanda'dan PSV ve İspanya'dan Celta Vigo, Galatasaray ile kontağa geçti.
PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve hem oyuncuyu hem de kulübü ikna ederek Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Van Aanholt, sağlık kontrollerinden geçmek için ailesiyle birlikte bugün İstanbul'dan ayrıldı.
YENİ ADRESİ CELTA VIGO
Kasımpaşa'ya transferi imza aşamasında gerçekleşmeyen yıldız golcünün yeni adresi İspanya takımı Celta vigo oldu.
Benfica kulübünün Seferovic'in Kasımpaşa'da oynamasına engel olması nedeniyle, bonservisi Portekiz ekibinde olan golcü futbolcu sezon sonuna kadar Celta Vigo'da oynayacak.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray'da 13 maçta forma giyen Seferovic, 2 de gol kaydetti.