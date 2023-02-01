Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tottenham Teknik Direktörü Conte'den kötü haber! Safra kesesi...
Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:41

Tottenham Teknik Direktörü Conte'den kötü haber! Safra kesesi...

AA
Tottenham Teknik Direktörü Conte’den kötü haber! Safra kesesi...

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin, safra kesesinden ameliyat edileceği açıklandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin, safra kesesinden ameliyat edileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran Conte'ye kolesistit (safra kesesi iltihabı) teşhisi koyuldu. 53 yaşındaki İtalyan teknik adamın bugün ameliyat edileceği ve sağlığına kavuşmasının ardından görevini sürdüreceği belirtildi.

Tottenham, Premier Lig'in 21. haftası sonunda 36 puanla lider Arsenal'in 14 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun ortak mutabakat metnine tepki: Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..."
SON DAKİKA | Vergi borcu düzenlemesi TBMM'de! Yapılandırma teklifi komisyondan geçti: Bu borçlar silinecek
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Son dakika: Bolu Dağı Tüneli’nde korkunç kaza: 1 ölü! İstanbul yolu kapandı!
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
N’aber muhafazakâr
Bırakın aferin demeyi adamı öperler bile Ali Bey
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham Teknik Direktörü Conte'den kötü haber! Safra kesesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA