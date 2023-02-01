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Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:38

Will Still yönetimindeki Reims, 12 maçtır yenilmiyor

Will Still yönetimindeki Reims, 12 maçtır yenilmiyor

Ligue 1 ekiplerinden Reims, 30 yaşındaki Teknik Direktör Will Still yönetiminde çıktığı 12 resmi maçta hiç mağlup olmazken, 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Reims, 30 yaşındaki Teknik Direktör Will Still yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son olarak ligde Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalan Fransız ekibi, Belçikalı çalıştırıcı Will Still yönetiminde çıktığı 12 karşılaşmada hiç mağlup olmadı. Still'in öğrencileri, ligde ve Fransa Kupası'nda mücadele ettiği 12 müsabakada 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Reims, Still için her maç ceza ödüyor

Sezon başında yaşanan kötü gidişatın ardından İspanyol çalıştırıcı Oscar Garcia ile yollarını ayırıp, takımın başına yardımcısı Will Still'i getiren Reims, Belçikalı çalıştırıcının henüz UEFA Pro lisansı olmaması sebebiyle her maç ceza ödüyor. Kariyerinde video analistliği de yapan Still, geçtiğimiz sezon ülkesinin takımlarından Standart Liege'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

Öte yandan Reims topladığı 26 puanla ligde 11. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların en dikkat çeken oyuncusu ise sezon başında Arsenal'dan kiralık olarak takıma katılan ve 20 maçta 12 gol kaydeden Folarin Balogun oldu.

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Will Still yönetimindeki Reims, 12 maçtır yenilmiyor
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