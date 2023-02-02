Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bruno Fernandes'ten Ricardo Quaresma itirafı!
Giriş Tarihi: 2.2.2023 15:32 Son Güncelleme: 2.2.2023 15:48

Bruno Fernandes'ten Ricardo Quaresma itirafı!

Bruno Fernandes’ten Ricardo Quaresma itirafı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, attığı trivela paslarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu performansıyla dikkat çeken Fernandes, "Trivelayı Quaresma'dan öğrendim" ifadelerini kullandı.

Attığı trivela paslarla dikkat çeken Bruno Fernandes, öğretmeninin Ricardo Quaresma olduğunu açıkladı.

İngiltere Lig Kupası'nda Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup eden Manchester United'da Fred'in attığı golün hazırlayıcısı olan Bruno Fernandes dillerden düşmüyor.

Trivelayla orta açan Portekizli yıldız futbolcu futbolseverlere büyüleyici bir an yaşatırken, verdiği pasın ardından Rashford topu Fred'e indirmiş ve İngiliz devinin ikinci golü de bu şekilde gelmişti.

"QUARESMA'DAN ÖĞRENDİM"
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Bruno Fernandes de verdiği trivela pas hakkında açıklamada bulundu.
"Trivela pas atmayı Quaresma'dan öğrendim. Bu anlamda Portekiz'de gerçekten de harika bir hocam vardı."

FUTBOLU BIRAKMADI
Beşiktaş'ta uzun süre forma giyen Ricardo Quaresma, trivela pasları, ortaları ve şutlarıyla tanınıyor. Henüz futbolu bırakmayan Portekizli, Temmuz 2022'den beri bir takımın formasını giymiyor.

Bruno Fernandes'in sözleri akıllara, Portekizli futbolcunun Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golü getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti'den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
İş adamına korkunç tuzak! Karısının yaptığını öğrenince şoka uğradı
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
‘Bay bay Kemal’ çok yakıştı...
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Babacan neyi deşifre etti?
Saçımız, başımızdaki sömürgeci
Almanya tamam sıra Türkiye’de
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Yediemin otoparkında büyük skandal! Araçlarını almaya gidince şok oldular
ARKADAŞINA GÖNDER
Bruno Fernandes'ten Ricardo Quaresma itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA