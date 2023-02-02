Cyle Larin’den Süper Lig sözleri! Türkiye’de oynadım...

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımla 3 kupa kazanan Kanadalı golcü Cyle Larin, İspanyol temsilcisi Real Valladolid'e transfer olmuştu. 27 yaşındaki golcü oyuncu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BEN KANADALIYIM, BURASI BENİM İÇİN SOĞUK DEĞİL"

Fanatik'in derlediği habere göre röportaj anında havanın soğukluğunun sorulması üzerine "Ben Kanadalıyım, burası benim için soğuk değil" ifadelerini kullanarak başladığı sözlerinin ardından ilk maçında golünü atması üzerine Larin, "Sahaya çıkmaya hazırdım ve takım gol aradığı dakikalarda oyuna girdim. Top bana hızlı geldi ama içgüdüsel olarak doğru yere gittim ve bu şekilde çok gol atmıştım. Bu kez de gol oldu ve çok mutlu oldum" diye konuştu

"ÜZERİMDE BASKI HİSSETMİYORUM"

Yeni takımında baskı hissedip hissetmediği ile ilgili ise Kanadalı oyuncu, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. Kanada'yla Dünya Kupası oynadım. Ayrıca Türkiye'de uzun süre geçirdim.

"LA LİGA BENİM İÇİN EKSTRA BİR ZORLUK BARINDIRMIYOR"

Goller atmaya devam edeceğim. La Liga benim için ekstra bir zorluk barındırmıyor. Ben işimi yapıp takımıma yardım etmek istiyorum ve yapacağım da tam olarak bu" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra siyah beyazlılarla anlaşamayan Larin, sezon başında Club Brugge'e imza atmıştı.

Belçika'da umduğunu bulamayan Larin, kiralık gittiği Real Valladolid formasıyla çıktığı ilk maçta attığı golle takımına galibiyeti getirmeyi başarmıştı.Öte yandan, bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol kaydeden Larin, Beşiktaş'ta görev aldığı 109 maçta 39 gol ve 9 asist ile oynamıştı. (ajansspor)