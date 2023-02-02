İslam Slimani’nin yeni adresi Anderlecht oldu!

Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de de forma giyen Cezayirli oyuncu İslam Slimani Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'e transfer oldu.

Belçika ekibi Anderlecht, 34 yaşındaki İslam Slimani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak Fransa ekibi Brest forması giyen Cezayirli golcü sezon sonuna kadar Anderlecht'in başarısı için mücadele edecek.

SLİMANİ KARİYERİ

Süper Lig'de Fenerbahçe'den tanıdığımız Slimani kariyerinde Sportin Lizbon, Newcastle United, Leicester City ve Lyon gibi önemli takımlarda oynadı.