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Giriş Tarihi: 2.2.2023 17:14

Konyaspor'un konuğu İstanbulspor (CANLI)

Konyaspor’un konuğu İstanbulspor CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor - İstanbulspor maçı oynanıyor. Son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, son sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor'u mağlup ederek hasrete son vermek istiyor. Son 6 maçında 2 galibiyet alan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor'da da tek hedef galibiyet...

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor - İstanbulspor maçı oynanıyor. Son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, son sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor'u mağlup ederek hasrete son vermek istiyor. Son 6 maçında 2 galibiyet alan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor'da da tek hedef galibiyet...

KONYASPOR 0 - 0 İSTANBULSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Paz, Michalak, Endri, Muric, Diouf
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Duhan, Ba, Lokilo, Rroca, Muammer, Ethemi, Eze

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Konyaspor'un konuğu İstanbulspor (CANLI)
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