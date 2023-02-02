Konyaspor'un konuğu İstanbulspor (CANLI)

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor - İstanbulspor maçı oynanıyor. Son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, son sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor'u mağlup ederek hasrete son vermek istiyor. Son 6 maçında 2 galibiyet alan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor'da da tek hedef galibiyet...
KONYASPOR 0 - 0 İSTANBULSPOR (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Paz, Michalak, Endri, Muric, Diouf
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Duhan, Ba, Lokilo, Rroca, Muammer, Ethemi, Eze