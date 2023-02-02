Nabil Bentaleb, Beşiktaş’ın teklifini geri çevirdi!

Son olarak Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katan Beşiktaş, Fransa Ligi'nde Angers forması giyen Nabil Bentaleb ile ilgilendiği iddia edilmişti.

NABİL BENTALEB, ANGERS'TE KALIYOR

Goal sitesinde yer alan habere göre Nabil Bentaleb; Beşiktaş, Hellas Verona ve Lille'den gelen transfer tekliflerine rağmen sezon sonuna kadar Angers'te kalacağını bildirdi.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Haberde, bu kış birçok takımın transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu tüm teklifleri geri çevirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Bentaleb, bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Cezayir Milli Takımı'nın da formasını 36 kez giyen ve 5 gol kaydeden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Tottenham, Schalke ve Newcastle United gibi takımlarda da oynadı.

5 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Nabil Bentaleb'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Cezayirli oyuncu için şu ana kadar en yüksek ödenen bonservis ücreti 19 milyon Euro. Schalke, 2017 yılında Tottenham'dan oyuncuyu transfer ettiğinde bu ücreti ödemişti. (ajansspor)



