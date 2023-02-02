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Giriş Tarihi: 2.2.2023 11:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa ve Arjantin Icardi'yi konuşuyor! 'Çelik gibi sinirleriyle...'

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa ve Arjantin Icardi’yi konuşuyor! ’Çelik gibi sinirleriyle...’

Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor ağlarına 2 gol bırakarak Galatasaray'a galibiyeti getiren Mauro Icardi, gösterdiği performansla Arjantin ve Avrupa basınında gündem olmayı başardı.

Galatasaray sahasında geriye düştüğü maçta Ümraniyespor'u 3-2 ile geçerken, Mauro Icardi attığı iki golle yıldızlaştı. Arjantinli yıldızın performansı Avrupa ve Arjantin basınında da yer aldı.

"PERFORMANSIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI"

İspanyol AS gazetesi Galatasaray - Ümraniyespor maçına yer ayırırken Mauro Icardi'nin performansına övgüler yağdırdı. 'Icardi Türkiye'yi fethediyor' başlıklı haberde, "Hiç kimse Arjantinli golcüden bu kadar yüksek bir performans beklemiyordu. Rosariolu oyuncu performansıyla herkesi şaşırttı.

"OLAĞANÜSTÜ FORM VE ÖZ GÜVENE SAHİP"

"Olağanüstü bir form ve öz güvene sahip olan Icardi, bu performansını sezon sonuna kadar sürdürmeyi umuyor. Arkasında Mertens, Mata ve Rashica gibi yetenekli oyuncular var ve bu avantajı etkili bir şekilde kullanıyor."

"KAZANMASINA YARDIMCI OLDU"

Bein Sports ABD DE Icardi'nin performansına yer verdi. 'Icardi, Galatasaray'ın galibiyetinde bir panenka ve bir harika kafa golü attı. Mauro Icardi, Süper Lig liderinin geriden gelerek kazanmasına yardımcı oldu' ifadeleri kullanıldı.

"TUZAKTAN KURTARDI"

Bein Sports Fransa'nın, "Icardi, Galatasaray'ı büyük bir tuzaktan kurtardı' başlığıyla duyurduğu haberde, "Mauro Icardi, Galatasaray'ı, son sıralarda yer alan Ümraniyespor karşısında ipten aldı ve sıralamadaki üstünlüğünü yeniden kazandı' ifadeleri yer aldı.

"BEKLENMEDİK ŞEKİLDE GERİYE DÜŞTÜ"

Arjantin'in en büyük spor gazetelerinden TYC Sports da Mauro Icardi'nin performansına geniş yer ayırdı. 'Mauro Icardi, Galatasaray'ın galibiyetinde çift gol kaydetti' başlıklı haberde; "Galatasaray, Arjantinli'nin yer aldığı maçta beklenmedik şekilde 2-1 geriye düştü."

"ÇELİK GİBİ SİNİRLERİYLE..."

"Icardi, takımı lehine kazanılan penaltının başına geçti ve çelik gibi sinirleriyle beraberliği sağlamak için topu filelere gönderdi. Rosariolu oyuncu maçın sonuna doğru kendisine doğru gelen çok iyi bir ortada topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve 3-2'lik galibiyeti ilan etti."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa ve Arjantin Icardi'yi konuşuyor! 'Çelik gibi sinirleriyle...'
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