Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa ve Arjantin Icardi’yi konuşuyor! ’Çelik gibi sinirleriyle...’

"OLAĞANÜSTÜ FORM VE ÖZ GÜVENE SAHİP"

"Olağanüstü bir form ve öz güvene sahip olan Icardi, bu performansını sezon sonuna kadar sürdürmeyi umuyor. Arkasında Mertens, Mata ve Rashica gibi yetenekli oyuncular var ve bu avantajı etkili bir şekilde kullanıyor."