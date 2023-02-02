Transfer yasağı 4 yıl sonra kaldırılan Eskişehirspor, Serdar Sudun ve Tufan Kelleci ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor'la futbolcu transferi nedeniyle yaşanan hukuki sürecin gerekli ödemenin yapılmasıyla sona ermesinin ardından 4 yıl sonra transfer tahtasını açtıran TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

Erkan Zengin transferinden dolayı Trabzonspor'a olan 6 milyon liralık borcun ödenerek 7 dönemdir süren transfer yasağının sona ermesinin ardından kırmızı-siyahlı ekip, orta saha oyuncusu Serdar Sudun ve sağ bek Tufan Kelleci ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. İki oyuncuyla, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Erkan Koca, imza töreninde, Eskişehirspor'un eski başkanlarından iş insanı Nebi Hatipoğlu'nun, kadrolarına kattıkları iki futbolcunun transfer ücretlerini üstlenerek destek olduğunu söyledi.

Eskişehirspor'a maddi destek sağlayacak projelerle ilgili Hatipoğlu ile görüştüklerini ve ilerleyen günlerde konuya ilişkin kent yöneticileriyle bir araya geleceklerini ifade eden Koca, "2008 yılında Sayın Hatipoğlu'yla beraber Eskişehirspor, Süper Lig'e çıkmıştı. Biz o zaman tribündeydik. Tribün liderliği yapıyorduk, tribünün önde gelen isimlerindendik. İnşallah Allah bana da yönetim kuruluna da bu başarıyı nasip eder. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Hatipoğlu ise transfer tahtasının açılmasından dolayı kulüp yönetimine iki futbolcunun ücretini karşılamak için söz verdiğini aktardı.

Transfer yasağının kaldırılmasının kulüp için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır kangren olmuş transfer tahtasının açılamaması durumu dün itibarıyla sona erdi. Eskişehirspor bugün hak etmediği yerde, 3. Lig'de. Buradan artık daha dibe vuramayız. Düşebileceğimiz en kötü noktaya geldik. Zaten bir sıçrama yapmamız için dibi görmemiz lazımdı. Bence 3. Lig de bizim dibimizdir. Buradan itibaren artık bir çıkış noktasına geçeceğiz. İnşallah, Eskişehirspor için bu bir dönüm noktası olacak ve Eskişehirspor, Süper Lig'e doğru olan serüvenine bugün başlayacak."

Serdar Sudun ve Tufan Kelleci ise takıma katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.