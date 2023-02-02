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Giriş Tarihi: 2.2.2023 17:04

Türkiye - Galler maçı Samsun'da oynanacak

DHA
Türkiye - Galler maçı Samsun’da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Galler karşılaşmasının 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Galler karşılaşmasının 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak" ifadeleri yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma Galler ile A Milli düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımı'nın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlı ekibi ağırlayacak.

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Türkiye - Galler maçı Samsun'da oynanacak
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