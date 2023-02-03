Galatasaray’da yeni pitbull! Akıllara Felipe Melo’yu getirdi

Süper Lig'de Ümraniyespor karşısında iki kez geriye düşen Galatasaray, Mauro Icardi'nin panenka penaltısı ve kafa vuruşuyla maçı 3-2 kazanarak 11'de 11 yaparak rekor kırdı.
Galatasaray, dün Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 kalmasıyla birlikte puan farkını da 6'ya çıkarmış oldu. Sarı-kırmızılı takım bu hafta evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
26 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta girdiği 44 ikili mücadelenin 43'ünü kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın 3-2 galip geldiği Ümraniyespor karşısında ayağının kaydığı bir pozisyonda yerde kafayla müdahalede bulunan Torreira akıllara 'pitbullu' lakaplı Felipe Melo'yu getirdi.
Torreira'nın, rakibin ayağındaki topu kafayla uzaklaştırdığı pozisyonun görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Brezilyalı Melo da sarı-kırmızılı formayla tekme yeme pahasına kafasını rakibin ayağına sokarak topu uzaklaştırmıştı.