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Giriş Tarihi: 3.2.2023 09:05 Son Güncelleme: 3.2.2023 09:09

Galatasaray'da yeni pitbull! Akıllara Felipe Melo'yu getirdi

Galatasaray’da yeni pitbull! Akıllara Felipe Melo’yu getirdi

Süper Lig'de 11'de 11 yapan Galatasaray, ligde Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takımda neredeyse tüm oyuncuların performansında artış yaşanırken, Ümraniyespor maçında gösterdiği performansla dikkat çeken isim Lucas Torreira. Uruguaylı ön liberonun, Ümraniye maçında rakibin ayağındaki topa kafayla müdahale etmesi, akıllara ‘pitbull’ lakaplı Felipe Melo’yu getirdi.

Süper Lig'de Ümraniyespor karşısında iki kez geriye düşen Galatasaray, Mauro Icardi'nin panenka penaltısı ve kafa vuruşuyla maçı 3-2 kazanarak 11'de 11 yaparak rekor kırdı.

Galatasaray, dün Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 kalmasıyla birlikte puan farkını da 6'ya çıkarmış oldu. Sarı-kırmızılı takım bu hafta evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

TORREIRA PERFORMANSIYLA TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı ön libero Lucas Torreira, orta sahadaki savaşçılığı ve yüksek enerjisi ile kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu.

26 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta girdiği 44 ikili mücadelenin 43'ünü kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın 3-2 galip geldiği Ümraniyespor karşısında ayağının kaydığı bir pozisyonda yerde kafayla müdahalede bulunan Torreira akıllara 'pitbullu' lakaplı Felipe Melo'yu getirdi.

Torreira'nın, rakibin ayağındaki topu kafayla uzaklaştırdığı pozisyonun görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Brezilyalı Melo da sarı-kırmızılı formayla tekme yeme pahasına kafasını rakibin ayağına sokarak topu uzaklaştırmıştı.

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Galatasaray'da yeni pitbull! Akıllara Felipe Melo'yu getirdi
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