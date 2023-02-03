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Giriş Tarihi: 3.2.2023 14:37

Manisa FK, Serkan Odabaşoğlu'nu transfer etti

İHA
Manisa FK, Serkan Odabaşoğlu’nu transfer etti

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu’nu kadrosuna kattı.

Manisa FK, orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan yeni transfer Serkan Odabaşoğlu, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Çok çalışıp takımıma Süper Lig yolunda katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar ise, "Ara transfer döneminde çok dikkatli hareket ediyoruz. Bu anlamda Serkan Odabaşoğlu da ligin ilk yarısında önemli işlere imza atmış bir oyuncu. Serkan'ı takımımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Takımımıza en iyi şekilde katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Serkan Odabaşoğlu, kariyerinde Sinopspor, Fatih Karagümrük, Afjet Afyonspor ve 1461 Trabzonspor ve Sakaryaspor formaları giydi. 27 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor ile şampiyonluk yaşayarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti. Serkan, bu sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 17 maça çıktı.

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Manisa FK, Serkan Odabaşoğlu'nu transfer etti
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