Marek Hamsik’in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu?

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, takımının Antalyaspor ile karşılaştığı saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sağ baldır bölgesinde kas yaralanması yaşayan ve tedavi sürecinde ülkesine giden yıldız futbolcu, kendisiyle özdeşleşen saç stiline veda etti.

Slovak yıldızın imajını değiştirmesi, 'futbolu bırakma kararı' aldığı şeklinde yorumlandı. 35 yaşındaki Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Trabzon'a geldikten sonra birlikte yemek yiyeceğiz. Ondan sonra daha sağlıklı karar vereceğiz. Trabzonspor ondan faydalanmak ister" ifadesini kullanmıştı.