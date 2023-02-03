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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:39 Son Güncelleme: 3.2.2023 10:43

Okan Buruk ile Abdullah Avcı 15. kez rakip

İHA
Okan Buruk ile Abdullah Avcı 15. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçla birlikte 15. kez rakip olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçla birlikte 15. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka iki teknik direktörün de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerlerinde ilk olarak 29 Eylül 2014 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Başakşehir mücadelesiyle rakip oldu.

15. RANDEVU
İki teknik direktör bugüne kadar 10'u Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 14 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Okan Buruk, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı ise Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı.

Buruk ile Avcı, son olarak bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşılaştı ve mücadele 0-0 tamamlandı.

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Okan Buruk ile Abdullah Avcı 15. kez rakip
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