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Giriş Tarihi: 3.2.2023 08:34

Real Madrid erteleme maçında sahasında kazandı

AA
Real Madrid erteleme maçında sahasında kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 17. haftaya denk gelen erteleme maçında Real Madrid, Valencia'yı 2-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 17. haftaya denk gelen erteleme maçında Real Madrid, Valencia'yı 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmada Real Madrid'in galibiyet golleri ikinci yarıda Marco Asensio (Dk. 52) ve Vinicius'dan (Dk. 55) geldi.

Valencia'da Gabriel Paulista karşılaşmanın 72. dakikasında Vinicius'a yaptığı sert faulden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Diğer yandan Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema maçın 67. dakikasında sakatlanınca oyundan alındı.

Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.

Karşılaşma sonunda puanını 45'e çıkaran Real Madrid, lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde son 5 haftadır kazanamayan, hafta başında teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu görevden alıp altyapıdan Salvador Gonzalez'i takımın başına getiren Valencia, 20 puanla 14. sırada kaldı.

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Real Madrid erteleme maçında sahasında kazandı
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